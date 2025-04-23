الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق

09:32 م

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الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي النائب حكيم جيفريز، ووفدا من النواب المرافقين له، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. اضافة اعلان

