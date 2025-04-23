الأربعاء 2025-04-23 10:25 م
 

الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق

الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق
الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق
 
الأربعاء، 23-04-2025 09:32 م
الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي النائب حكيم جيفريز، ووفدا من النواب المرافقين له، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. اضافة اعلان
 
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