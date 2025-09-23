الأربعاء 2025-09-24 01:29 ص
 

الملك يعقد لقاءات منفصلة مع رئيس الدومنيكان ورئيس وزراء هولندا ورئيسة وزراء آيسلندا

الثلاثاء، 23-09-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، لقاءات منفصلة مع رئيس جمهورية الدومنيكان لويس أبي نادر، ورئيس وزراء هولندا ديك شوف، ورئيسة وزراء آيسلندا كريسترون فروستادوتير، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد جلالة الملك خلال اللقاءات ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.


وأعاد جلالته التأكيد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإنهاء الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.


ونبه جلالة الملك إلى خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس والإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين، مجددا رفض الأردن لخطط توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.


وتطرقت اللقاءات إلى سبل توطيد التعاون بين الأردن وهذه الدول.


وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

 
 
