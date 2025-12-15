عبر تغريدة ساخنة .. وليد الفراج يوجه رسالة بعد خسارة السعودية أمام النشامى

وكتب الفراج في منشور له عبر منصات التواصل الاجتماعي: "ألف مبروك للأشقاء في الأردن.. نشامى الأردن لديهم جيل طموح وروح حقيقية في كل أركان اللعبة، ناس تشتغل"، مؤكداً أن المنتخب الأردني استحق التأهل بفضل الأداء والانضباط داخل الملعب.
وأشار الإعلامي السعودي، في منشوره، إلى ما وصفه بـ"التبرير المتوقع" من إدارة اللعبة في بلاده عقب الإقصاء، قائلاً: "نعتذر للجمهور السعودي ونجدد الثقة في رينارد والحكم ظلمنا"، معبّراً في الوقت ذاته عن تقبّل الخسارة بقوله: "أما حالنا فلا نقول إلا الحمد لله على كل حال"، وذلك في إشارة إلى ضرورة مراجعة الواقع الرياضي بعيداً عن تبرير الإخفاقات.
ويأتي تعليق الفراج بعد فوز المنتخب الأردني على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في مباراة نصف نهائي كأس العرب 2025، ليضرب النشامى موعداً مع المنتخب المغربي في المباراة النهائية، المقررة يوم 18 كانون الأول 2025، وسط إشادة عربية واسعة بالأداء الذي قدمه المنتخب الأردني خلال البطولة.
"نعتذر للجمهور السعودي ونجدد الثقة في رينارد والحكم ظلمنا" .. هذا هو التبرير المتوقع من ادارة اللعبة في بلادنا .— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 15, 2025
الف مبروك للأشقاء في الأردن 🇯🇴.. نشاما الأردن لديهم جيل طموح وروح حقيقية في كل اركان اللعبة ,ناس تشتغل 💪
اما حالنا فلا نقول إلا الحمد لله على كل حال #السعوديه_الاردن
