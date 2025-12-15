الثلاثاء 2025-12-16 12:34 ص

عبر تغريدة ساخنة .. وليد الفراج يوجه رسالة بعد خسارة السعودية أمام النشامى
الإثنين، 15-12-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري-   علّق الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج على خروج المنتخب السعودي من الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025 أمام المنتخب الأردني، موجهاً التهنئة للنشامى على تأهلهم إلى المباراة النهائية، ومشيداً بالمستوى والروح التي ظهر بها المنتخب الأردني خلال اللقاء.اضافة اعلان


وكتب الفراج في منشور له عبر منصات التواصل الاجتماعي: "ألف مبروك للأشقاء في الأردن.. نشامى الأردن لديهم جيل طموح وروح حقيقية في كل أركان اللعبة، ناس تشتغل"، مؤكداً أن المنتخب الأردني استحق التأهل بفضل الأداء والانضباط داخل الملعب.

وأشار الإعلامي السعودي، في منشوره، إلى ما وصفه بـ"التبرير المتوقع" من إدارة اللعبة في بلاده عقب الإقصاء، قائلاً: "نعتذر للجمهور السعودي ونجدد الثقة في رينارد والحكم ظلمنا"، معبّراً في الوقت ذاته عن تقبّل الخسارة بقوله: "أما حالنا فلا نقول إلا الحمد لله على كل حال"، وذلك في إشارة إلى ضرورة مراجعة الواقع الرياضي بعيداً عن تبرير الإخفاقات.

ويأتي تعليق الفراج بعد فوز المنتخب الأردني على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في مباراة نصف نهائي كأس العرب 2025، ليضرب النشامى موعداً مع المنتخب المغربي في المباراة النهائية، المقررة يوم 18 كانون الأول 2025، وسط إشادة عربية واسعة بالأداء الذي قدمه المنتخب الأردني خلال البطولة.
 
 


