CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"

الوكيل الإخباري- احتفاءً بعامٍ استثنائي شهد خلاله الأردن تطورات إيجابية وإنجازات لافتة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والرياضية، نظمتCFI الأردن مؤخرًا فعالية "روّاد النجاح"، التي جمعت شركاءها ونخبة من الإعلاميين والخبراء الاقتصاديين في فندق الفورسيزونز عمّان. وجاءت الفعالية لتسلّط الضوء على أبرز محطات الشركة في الأردن خلال عام 2025، ودورها في التطور المتسارع للسوق المالي الأردني وتعزيز ثقافة الاستثمار المسؤول، إلى جانب ترسيخ شراكتها المتينة مع الإعلام الأردني والشركاء من مختلف القطاعات.

شهدت الفعالية استعراضًا لأبرز محطات عام 2025، وفي مقدمتها الأداء اللافت للسوق المالي الأردني هذا العام، حيث سجّل المؤشر العام لبورصة عمّان قفزة تاريخية متجاوزًا حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 17 عامًا، مدفوعًا بنتائج قوية للشركات المدرجة ونمو في السيولة وارتفاع في ملكيات المستثمرين الأجانب. ولقد انعكس تحسّن المزاج الاستثماري على توسّع قاعدة التداول داخل المملكة، مدعومًا بحملة الشركة "من الأردن تبدأ الفرص" التي أسهمت في إعادة ربط المستثمر الأردني بالسوق المحلّي وتعزيز الإقبال على الاستثمار في بورصة عمان.



كما استعرضت CFI جهودها المتواصلة في مجال التثقيف المالي، في خطوة غير مسبوقة على مستوى قطاع التداول في الأردن، والتي رسّخت مكانتها كأحد أبرز الجهات الفاعلة في تمكين المستثمر الأردني .وشملت هذه الجهود المقالات التوعوية والفكرية، والمواد التعليمية، إلى جانب سلسلة الندوات الشهرية التي تُعقد منذ بداية العام في عمّان وإربد والعقبة وعدد من المحافظات، وسيستمر تقديمها العام المقبل. ولقد ساهمت هذه البرامج في تعزيز المعرفة الاستثمارية لدى شريحة واسعة من المتداولين، ودعم ممارسات تداول أكثر وعيًا وشفافية.



وفي كلمته خلال الفعالية، قال لؤي عازر، الرئيس التنفيذي لCFI الأردن؛ "إن ما تحقق خلال العام يتجاوز الأرقام، ليعبّر عن مسار متواصل لترسيخ الثقة والوعي داخل السوق الأردني. ونحن ننظر إلى شركائنا والإعلام الأردني باعتبارهم جزءًا أساسيًا من نجاحنا ومسيرتنا. ونؤمن بأن الأردن يشكّل ركيزة محورية في استراتيجية CFI، ليس فقط كسوق، بل كنقطة انطلاق تعكس التزامنا بالمعرفة، والشفافية، والاستثمار المسؤول. إن نجاحنا هو ثمرة ثقة المتداول الأردني، وإصرارنا على تقديم نموذج مختلف في عالم التداول يقوم على المساءلة وبناء قيمة مستدامة."



وتابع عازر قائلًا؛ "كما نعتز بحضورنا الوطني عبر دعم الرياضة الأردنية في عام شهد إنجازًا تاريخيًا بتأهّل منتخب الأردن لكأس العالم، وبلوغه نهائي كأس العرب، وهو إنجاز نفخر بأننا كنا جزءًا منه عبر شراكتنا مع الاتحاد الأردني لكرة القدم. هذا النجاح، إلى جانب تعاوننا المستمر مع كرة السلة الأردنية، يعكس إيمان الشركة بأن الرياضة لغة وطنية جامعة، ومكوّنًا أساسيًا من هويّة الأردن الحديثة، وبيئة تنطلق منها الفرص وتُترجم فيها الطموحات".