وزير النقل يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات النقل

جانب من اللقاء
الوكيل الإخباري- بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين مع السفير البريطاني لدى المملكة فليب هول، سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة.

وركز اللقاء على الاستفادة من خبرات المملكة المتحدة في تطوير منظومة النقل بأنماطه المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق النمو المستدام.


وأكد القطامين على العلاقات الراسخة بين الأردن وبريطانيا، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل، مستعرضا أبرز احتياجات القطاع في المملكة للتطوير والتحديث، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية.


وأشار إلى أن الأردن يسعى دائما لتبني أفضل الممارسات العالمية في قطاع النقل، وتطوير الكوادر الوطنية بما يضمن تحقيق جودة عالية وكفاءة في الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص.


من جانبه، أشاد هول بروابط التعاون المتميزة بين الأردن والمملكة المتحدة، معربا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم والخدمات اللازمة وتنسيق الجهود المشتركة بما يصب في مصلحة البلدين ويعزز من تطوير قطاع النقل في الأردن.


واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين الطرفين للاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال النقل في الأردن، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

 
 


