اعتماد مستشفى الجامعة "صديقًا للطفل" بالمستوى البلاتيني

وبحسب بيان المستشفى اليوم الثلاثاء، أكد المدير العام بالإنابة، الدكتور سامي أبو حلاوة، أن هذا الاعتماد يعكس التزام المستشفى بتقديم رعاية صحية آمنة ومتكاملة للأم والطفل، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تضمن للطفل بداية صحية سليمة.
وأشار إلى أن المستشفى يولي اهتماما خاصا برعاية الأم منذ المراحل الأخيرة للحمل، مرورا بالولادة، وحتى ما بعد الولادة، من خلال دعم الرضاعة الطبيعية، وتعزيز بقاء المولود مع والدته، وتوفير بيئة داعمة وآمنة وفق أعلى المعايير.
وأشاد أبو حلاوة بجهود لجنة الرضاعة الطبيعية وجميع الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية التي أسهمت في تحقيق متطلبات الاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا أهمية العمل الجماعي والتكامل المؤسسي في الوصول إلى هذا الإنجاز.
من جهتها، أوضحت مديرة دائرة النسائية والتوليد، الدكتورة أسماء الباشا، أن الحصول على الاعتماد بالمستوى البلاتيني جاء ثمرة جهود تراكمية وتنسيق مستمر بين مختلف الأقسام، مشيرة إلى أن الدائرة تولي اهتماما خاصا بتثقيف الأمهات حول أهمية الرضاعة الطبيعية منذ فترة الحمل، إلى جانب تطبيق سياسات الولادة الصديقة للطفل التي تعزز الترابط المبكر بين الأم ومولودها وتدعم صحة كليهما.
بدورها، أكدت رئيسة لجنة الرضاعة الطبيعية، رئيسة وحدة العناية بحديثي الولادة والخداج، الدكتورة إيمان بدران، أن الوصول إلى المستوى البلاتيني جاء نتيجة قيادة منهجية وتأسيس علمي لعمل لجنة الرضاعة الطبيعية منذ مراحلها الأولى، وبناء سياسات واضحة، وتدريب الكوادر، ومتابعة التطبيق الفعلي على أرض الواقع، بالشراكة مع فريق متعدد التخصصات وبدعم مباشر من إدارة المستشفى.
ولفتت إلى أن هذا الاعتماد يعكس التزام المستشفى بحماية ودعم الرضاعة الطبيعية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الطفل وأفضل وسيلة لتغذيته ونموه الصحي، مؤكدة أن توفير بيئة داعمة داخل المستشفى للأمهات المراجعات والعاملات يسهم في تمكينهن من الاستمرار بالرضاعة الطبيعية وتحقيق أفضل النتائج الصحية لأطفالهن.
ويعكس هذا الاعتماد الدور الريادي لمستشفى الجامعة الأردنية في تبني السياسات الصحية الداعمة للأم والطفل، والالتزام بالمعايير الدولية التي تضمن جودة الرعاية وسلامتها، ويؤكد نجاح نموذج قيادي مؤسسي حول العمل من مبادرة ناشئة إلى إنجاز وطني مستدام.
-
أخبار متعلقة
-
مذكرة أردنية أميركية لتسريع دخول المسافرين وتسهيل حركة التجارة
-
أمين عام المجلس التمريضي يؤكد أهمية الرعاية الأولية في منظومة الوقاية الصحية
-
رئيس سلطة العقبة يفتتح أعمال مؤتمر جايفكس 2025
-
الملك يؤكد أهمية انضمام الأردن إلى برنامج الدخول العالمي Global Entry
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
قرار حكومي بشأن مدفأة "الشموسة"
-
الأردن والهند يصدران بيانا مشتركا في ختام زيارة مودي إلى الأردن
-
الملك يستقبل وزيرة الخارجية السويدية