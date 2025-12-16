الثلاثاء 2025-12-16 10:32 ص

الأونروا: أوامر الهدم في مخيم نور شمس تهدف لفرض سيطرة طويلة على المخيمات

آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس
آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس
الثلاثاء، 16-12-2025 09:54 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، إن المزيد من الأخبار الصادمة تتوالى من شمال الضفة الغربية، في أعقاب إصدار قوات الاحتلال الإسرائيلية أمر هدم جديد يستهدف مخيم نور شمس.اضافة اعلان


وأوضح فريدريك أن أمر الهدم الجديد يضع قرابة 25 مبنى في المخيم تحت خطر الهدم الوشيك اعتبارا من 18 كانون الأول الحالي، الأمر الذي سيؤثر على مئات من لاجئي فلسطين الذين تعرضوا أصلًا للنزوح القسري.

وأشار إلى أنه استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، فإن ما يقارب 48% من إجمالي مباني مخيم نور شمس كانت قد تضررت أو دُمّرت حتى قبل صدور أمر الهدم الأخير.

وبيّن فريدريك أن هذا الأمر يندرج ضمن نمط متكرر شهدته المنطقة خلال العام الحالي، حيث تقوم قوات الاحتلال بتدمير المنازل بهدف فرض سيطرة طويلة الأمد على المخيمات في شمال الضفة الغربية، مما من شأنه أن يؤدي إلى تغيير دائم في الطابع الجغرافي لهذه المخيمات.

وأضاف أن عمليات الهدم هذه تُبرَّر بذريعة ما يُسمّى "الضرورة العسكرية"، مؤكدًا أنها لا تجعل أحدًا أكثر أمانًا.
 
 


