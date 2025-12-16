الأونروا: أوامر الهدم في مخيم نور شمس تهدف لفرض سيطرة طويلة على المخيمات

وأوضح فريدريك أن أمر الهدم الجديد يضع قرابة 25 مبنى في المخيم تحت خطر الهدم الوشيك اعتبارا من 18 كانون الأول الحالي، الأمر الذي سيؤثر على مئات من لاجئي فلسطين الذين تعرضوا أصلًا للنزوح القسري.
وأشار إلى أنه استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، فإن ما يقارب 48% من إجمالي مباني مخيم نور شمس كانت قد تضررت أو دُمّرت حتى قبل صدور أمر الهدم الأخير.
وبيّن فريدريك أن هذا الأمر يندرج ضمن نمط متكرر شهدته المنطقة خلال العام الحالي، حيث تقوم قوات الاحتلال بتدمير المنازل بهدف فرض سيطرة طويلة الأمد على المخيمات في شمال الضفة الغربية، مما من شأنه أن يؤدي إلى تغيير دائم في الطابع الجغرافي لهذه المخيمات.
وأضاف أن عمليات الهدم هذه تُبرَّر بذريعة ما يُسمّى "الضرورة العسكرية"، مؤكدًا أنها لا تجعل أحدًا أكثر أمانًا.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق بيت لحم
-
الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين وتُصيب عدداً منهم في غزة
-
ترامب: قوة تحقيق الاستقرار في غزة تعمل بالفعل
-
الاتحاد الأوروبي: مساعدات غزة يجب أن تتدفق كالسيل
-
إخلاء 3 عائلات مقدسية من منازلها في سلوان
-
مخطط إسرائيلي لبناء 9 الآف وحدة استيطانية لفصل شمال القدس
-
القسام تنعى أحد قادتها العسكريين
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل