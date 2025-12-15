الإثنين 2025-12-15 01:30 م

الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية

القوات المسلحة الأردنية
الإثنين، 15-12-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-   تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي دائرة التعبئة والجيش الشعبي بالذكور الأردنيين من مواليد عام (۲۰۰۷) والذين لم يدخلوا لغاية الآن إلى منصة خدمة العلم بلزوم متابعة المنصة المخصصة للإعلان عن أسماء المكلفين الذين تقرر إستدعاؤهم لتأدية واجبات خدمة العلم ومراجعتها والدخول إليها بالوسائل الالكترونية ومتابعة القيد الالكتروني المنشأ لأي منهم فيما يتعلق بواجبات وإجراءات خدمة العلم والدخول إليه بذات الوسيلة وذلك لغايات تبليغ المكلف من تلك الفئة ممن تم اختياره بأسلوب القرعة الالكترونية لتأدية واجبات خدمة العلم والمثول أمام لجان الفحص والتجنيد والالتحاق بخدمة العلم وذلك تجنباً للمساءلة القانونية التي تطال المتخلفين وفق أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (٢٣) عام ١٩٨٦ وتعديلاته.

علماً بأن مرحلة الفحص الطبي للدفعة الأولى ستكون في الفترة من ١٧-٢٣/ ٢٠٢٥/١٢، أما بالنسبة لمرحلة التجنيد للدفعة الأولى فإنها ستكون في الفترة من ١١- ٢٠٢٦/١/٢٢، بحيث يكون الالتحاق بمركز تدريب خدمة العلم بتاريخ ٢٠٢٦/١/٣١، علماً بأن اغلاق خانة طلبات التأجيل على منصة خدمة العلم ستكون مساء يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/١٢/١٦، الساعة ١٢٠٠ ظهراً


للاستعلام يمكن الدخول على هذا الرابط: HTTPS://KHIDMETALAM.GOV.JO/

 
 


