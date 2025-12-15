الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية

علماً بأن مرحلة الفحص الطبي للدفعة الأولى ستكون في الفترة من ١٧-٢٣/ ٢٠٢٥/١٢، أما بالنسبة لمرحلة التجنيد للدفعة الأولى فإنها ستكون في الفترة من ١١- ٢٠٢٦/١/٢٢، بحيث يكون الالتحاق بمركز تدريب خدمة العلم بتاريخ ٢٠٢٦/١/٣١، علماً بأن اغلاق خانة طلبات التأجيل على منصة خدمة العلم ستكون مساء يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/١٢/١٦، الساعة ١٢٠٠ ظهراً
للاستعلام يمكن الدخول على هذا الرابط: HTTPS://KHIDMETALAM.GOV.JO/
