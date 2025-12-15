المنخفض القبرصي يقترب من الاردن..امطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة اعتباراً من مساء اليوم الاثنين بمنخفض جوي تدريجي، يؤدي إلى تكاثر كميات الغيوم وهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، تمتد لاحقاً إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية.

اضافة اعلان



وخلال ساعات الليل، تسود أجواء باردة وغائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في معظم المناطق، فيما يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية من المملكة، قد يرافقها الرعد وتساقط حبات البرد.



ويطرأ يوم الثلاثاء انخفاض إضافي على درجات الحرارة، حيث يستمر الطقس بارداً وغائماً وماطراً على فترات في أغلب مناطق المملكة، مع توقعات بأمطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق مصحوبة بالرعد والبرد، الأمر الذي يستدعي الحذر من جريان السيول وارتفاع منسوب المياه.



أما يوم الأربعاء، فيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وفرص لهطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في جنوب وشرق المملكة، قبل أن تضعف فرص الهطول مع ساعات المساء والليل.