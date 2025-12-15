اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وأكدت الوزارة في منشور عبر "فيسبوك" أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا عبر منصة الرتب المخصصة لذلك، داعية جميع المعلمين والإداريين المعنيين إلى استكمال طلباتهم ضمن المدة المحددة. ( انقر هنا )
