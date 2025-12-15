الإثنين 2025-12-15 09:00 ص

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 15-12-2025 06:35 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار استقبال طلبات رتب المعلمين والإداريين حتى نهاية الشهر الجاري، وتحديدًا لغاية 31/12/2025.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في منشور عبر "فيسبوك"  أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا عبر منصة الرتب المخصصة لذلك، داعية جميع المعلمين والإداريين المعنيين إلى استكمال طلباتهم ضمن المدة المحددة. ( انقر هنا )
 
 


