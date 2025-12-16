مستوطنون يقتحمون الأقصى وإصابات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة، اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء نفذه مستوطنون يهود في منطقة العوجا قرب مدينة أريحا.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في المكان، قبل الشروع في نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واصفا حالتهم بالمتفاوتة.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق أريحا و الأغوار الشمالية.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، 20 فلسطينيا، بينهم فتاة وأسرى محررون، عقب حملة اقتحامات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إضافة إلى احتجاز عدد منهم وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية والتنكيل بهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق مختلفة بالضفة الغربية وسط إطلاق كثيف للنيران واعتقلت 20 مواطنا بزعم انهم مطلوبون.



وفي السياق، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في ثاني أيام ما يسمى عيد "الحانوكاه/"الأنوار" اليهودي.



وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات متطرفة أطلقتها "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة في المسجد الأقصى، إحياء للعيد اليهودي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.



وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها وتضييقاتها على وصول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، ومنعتهم من المرور في مسار المستوطنين، ونصبت القوات الحواجز في محيط الأقصى والبلدة القديمة، لتأمين اقتحامات المستوطنين.