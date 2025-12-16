الثلاثاء 2025-12-16 12:30 م

مستوطنون يقتحمون الأقصى وإصابات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
الثلاثاء، 16-12-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة، اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء نفذه مستوطنون يهود في منطقة العوجا قرب مدينة أريحا.

اضافة اعلان


وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في المكان، قبل الشروع في نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واصفا حالتهم بالمتفاوتة.
ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق أريحا و الأغوار الشمالية.


كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، 20 فلسطينيا، بينهم فتاة وأسرى محررون، عقب حملة اقتحامات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إضافة إلى احتجاز عدد منهم وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية والتنكيل بهم.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق مختلفة بالضفة الغربية وسط إطلاق كثيف للنيران واعتقلت 20 مواطنا بزعم انهم مطلوبون.


وفي السياق، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في ثاني أيام ما يسمى عيد "الحانوكاه/"الأنوار" اليهودي.


وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات متطرفة أطلقتها "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة في المسجد الأقصى، إحياء للعيد اليهودي.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.


وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها وتضييقاتها على وصول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، ومنعتهم من المرور في مسار المستوطنين، ونصبت القوات الحواجز في محيط الأقصى والبلدة القديمة، لتأمين اقتحامات المستوطنين.


كما هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية دير قديس غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأفاد مجلس قروي دير قديس في بيان، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافة عسكرية، وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين، ويؤوي أكثر من 10 أفراد، ويعود تاريخ بنائه إلى 15 عاما.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

‘Samsung Wallet’ يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه

أخبار الشركات ‘Samsung Wallet’ يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه

تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية لشهر تشرين الثاني الذي

أسواق ومال الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين

CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"

أخبار الشركات CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"

جورامكو تحقق المركز الأول في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" عن مبادرتها "شجرة لكل طائرة"

أخبار الشركات جورامكو تحقق المركز الأول في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" عن مبادرتها "شجرة لكل طائرة"

- لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا، حسبما أفادت به الحماية المدنية المكسيكية، اليوم الثلاثاء. ووفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، وقع الحادث ف

عربي ودولي المكسيك: مصرع 7 أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة وسط البلاد

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية البكار: تطوير منظومة التدريب المهني ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية

ا

منوعات صراع ثورين في شوارع دلهي يوقف المرور ويذهل المارة (فيديو)

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية "الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الثاني الماضي



 






الأكثر مشاهدة