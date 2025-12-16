الأردن والهند يوقّعان مذكّرات تفاهم في المياه والطاقة المتجدّدة

05:58 م

الوكيل الإخباري- وقّع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، ومساعدة وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتورة نينا مالهوترا، على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة، مذكّرة تفاهم بين وزارة المياه والري الأردنية ووزارة الموارد المائية الهندية بشأن التعاون في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، ومذكّرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجدّدة في جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجدّدة. اضافة اعلان





كما وقّعا برنامج التبادل الثقافي للتعاون بين حكومتَي البلدين للسنوات 2025-2029، واتفاقية توأمة بين مدينة البترا وكهوف إلورا، بالإضافة إلى توقيع رسالة نوايا للتعاون في مجال التحول الرقمي.



وتأتي هذه الخطوة لتوسيع آفاق التعاون بين الأردن والهند، وتعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

