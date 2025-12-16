الأردن والهند يوقّعان مذكّرات تفاهم في المياه والطاقة المتجدّدة

كما وقّعا برنامج التبادل الثقافي للتعاون بين حكومتَي البلدين للسنوات 2025-2029، واتفاقية توأمة بين مدينة البترا وكهوف إلورا، بالإضافة إلى توقيع رسالة نوايا للتعاون في مجال التحول الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة لتوسيع آفاق التعاون بين الأردن والهند، وتعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: اختتام مشروع كسب تأييد الصحفيين للوقوف ضد العنف الاقتصادي
-
الأمير الحسن يشارك في ندوة فكرية حول الدولة الوطنية
-
بلدية غرب إربد تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا
-
انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد تعزيز النهج الإصلاحي في قضايا المخدرات للأحداث
-
وفد عُماني يطلع على تجربة الأردن في التحول الرقمي وريادة الأعمال
-
نجوم النشامى يرفعون راية الأردن في الاستوديوهات الخليجية
-
هيئة الطيران المدني تستعرض نتائج دراسة "الوقود المستدام"