أبو ليلى يوجه رسالة حادة لسالم الدوسري

الوكيل الإخباري - وجه حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى رسالة إلى كابتن المنتخب السعودي سالم الدوسري عقب المباراة التي انتهت لصالح النشامى في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب بهدف نظيف.

اضافة اعلان

وقال أبو ليلى إنه يأمل أن يتواضع اللاعب الدوسري وأن يتعلم من الكابتن ياسر القحطاني الذي يعتبره أسطورة حقيقية وتواضعه الدائم مع اللاعبين حتى بعد اعتزاله.

وأضاف أن الدوسري لم يلتفت للاعبين ولم يقم بالسلام بشكل جيد على اللاعبين أثناء السلام بين المنتخبين، مشيرا إلى أن الدوسري لاعب كبير لكن يجب أن يتواضع.

وأشار أبو ليلى إلى أن النشامى أوفوا بوعدهم للجماهير بعد التأهل إلى النهائي منذ بداية البطولة.