الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أوزبكستان وكازاخستان

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، الاثنين، متوجها إلى أوزبكستان في زيارة دولة، تليها زيارة رسمية إلى كازاخستان.

وسيجري جلالة الملك مباحثات مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في مدينة سمرقند، وسيشهد جلالته تبادل توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين حكومتي البلدين.


وفي العاصمة أستانا، سيلتقي جلالة الملك رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، كما سيشهد جلالته تبادل توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مشترك.


ومن المقرر أن يحضر جلالة الملك الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني ـ الكازاخستاني.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
 
