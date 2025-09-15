الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الدوحة

12:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746123 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن ظهر الاثنين، متوجها إلى الدوحة لترؤس الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر. اضافة اعلان

