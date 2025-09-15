الإثنين 2025-09-15 03:22 م
 

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الدوحة

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 15-09-2025 12:43 م
الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن ظهر الاثنين، متوجها إلى الدوحة لترؤس الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر. اضافة اعلان
 
 
