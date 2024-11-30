الملك يغادر في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى بلجيكا والولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، السبت، في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى بلجيكا والولايات المتحدة الأميركية.

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ويرافق جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.