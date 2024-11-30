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الملك يغادر في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى بلجيكا والولايات المتحدة

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه
الملك عبدالله الثاني
السبت، 30-11-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، السبت، في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى بلجيكا والولايات المتحدة الأميركية.

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ويرافق جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.


وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
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