المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء السبت، محاولة تسلل طائرة مسيرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط تسلل طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود، مبيناً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية".