انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً مساء الخميس

ووفقًا للتسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا من قبل المواطنين في الأردن.
وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 مساء اليوم 78.00 دينارًا، وسعر شرائه من المواطنين 75.00 دينارًا.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الذهب محلياً وفق التسعيرة الثانية
-
الصناعة والتجارة": 228 مليون دينار الدعم المقدر للقمح والأعلاف العام الحالي
-
بيان صادر عن وزارة المالية
-
الحكومة تقترض 215 مليون دولار كسندات خزينة
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس
-
مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي الأردني يرتفع 34.9% خلال الربع الثاني
-
بورصة عمان تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشراتها