انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً مساء الخميس

07:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748398 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني مساء اليوم الخميس، بمقدار 90 قرش مقارنة بالتسعيرة النهارية. اضافة اعلان





ووفقًا للتسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا من قبل المواطنين في الأردن.



وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 مساء اليوم 78.00 دينارًا، وسعر شرائه من المواطنين 75.00 دينارًا.



