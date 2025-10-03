باكستان: خطة ترامب لا تتماشى مع الصياغة التي قدمتها الدول الإسلامية

وصرح إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني يوم الجمعة بأن النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس ترامب ضمن خطته بشأن غزة هذا الأسبوع لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وأضاف دار للنواب الباكستانيين في البرلمان أنه تم إدخال تعديلات على الخطة.
وقال: "لقد أوضحت أن هذه النقاط العشرين التي أعلنها ترامب ليست من جهتنا. هذه ليست هي نفسها التي من جهتنا. أقول إنه تم إدخال بعض التعديلات عليها، في المسودة التي كانت لدينا".
وأعلن ترامب يوم الاثنين عن خطته التي من شأنها إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتتطلب إعادة جميع الأسرى، أحياء وأمواتا، في غضون 72 ساعة من وقف إطلاق النار.
وتترك الخطة الكثير من التفاصيل للمفاوضين للتوصل إليها، وتشير الخطة إلى غزة المعاد تطويرها باسم "غزة الجديدة".
