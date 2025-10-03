بيان صادر عن الحكومة الأردنية

الجمعة 2025-10-03 04:42 م
 

الوكيل الإخباري-   تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع الأردنيين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إنّ القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب زار اليوم المواطنين الأردنيين في المكان الذي جمعت فيه السلطات الإسرائيلية ركّاب الأسطول، واطمأنّ عن أحوالهم وهم في صحة جيّدة، كما زار أيضًا رعايا دول شقيقة تقدّمت للوزارة بطلبات لمتابعة شؤون رعاياهم: دولة الكويت، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، واطمأنّ عن أحوالهم وهم في صحة جيّدة.

وجدّد المجالي التأكيد أنّ الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب ستواصل القيام بالإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المواطنين الأردنيين واحترام حقوقهم وتأمين عودتهم إلى الأردن بأسرع وقت، كما ستواصل تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لرعايا الدول الشقيقة.

وأكّد المجالي أنّ الوزارة تحمّل إسرائيل مسؤولية سلامة المواطنين الأردنيين على متن الأسطول، مُشدّدًا على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحقوقهم القانونية وضمان عودتهم إلى المملكة سالمين.
 
 
