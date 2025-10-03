63 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول 63 شهيدا، و227 إصابة خلال 24 ساعة إلى مستشفيات القطاع.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,288 شهيدا و169,165 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.