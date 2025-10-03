63 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,288 شهيدا و169,165 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.
وأكدت أنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 15 شهيدا و 80 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,597 شهيدا وأكثر من 19,054 إصابة.
