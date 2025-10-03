الجمعة 2025-10-03 04:44 م
 

63 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أرشيفية
 
الجمعة، 03-10-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول 63 شهيدا، و227 إصابة خلال 24 ساعة إلى مستشفيات القطاع.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,288 شهيدا و169,165 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.


وأكدت أنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 15 شهيدا و 80 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,597 شهيدا وأكثر من 19,054 إصابة.

 
 
