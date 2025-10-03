قرار صادر عن وزارة الزراعة بشأن معاصر الزيتون

وقال مدير مديرية الزيتون في وزارة الزراعة المهندس أسامة قطان، في تصريح اليوم الجمعة، إن قرار تمديد فترة تجديد ترخيص معاصر الزيتون، بدأ منذ الأول من شهر تشرين الأول الحالي وسينتهي مع نهاية دوام يوم التاسع من الشهر الحالي، علما أن المدة الفعلية كانت سابقًا تنتهي في 30 أيلول الشهر الماضي.
وأوضح قطان، أن قرار تمديد فترة تجديد تراخيص معاصر الزيتون، جاء للمعاصر التي لم تستكمل إجراءاتها لهذا الموسم، ونظرا لقرب موسم عصر الزيتون.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي
-
آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
المستقلة للانتخاب تؤكد استعدادها لدعم السوريين في إجراء انتخاباتهم
-
7550 خريجا من معهد مهني عجلون منذ تأسيسه
-
إربد: اختتام أعمال مدرسة حقلية للريفيات في زراعة الطيبة حول الزراعة المستدامة
-
محافظ جرش: لجان رقابية وجولات ميدانية استعدادا لموسم الزيتون
-
عجلون: مطالب بتوسيع الزراعات الحديثة في المحافظة