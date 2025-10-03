الجمعة 2025-10-03 04:42 م
 

قرار صادر عن وزارة الزراعة بشأن معاصر الزيتون

الجمعة، 03-10-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري- قرر وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، تمديد فترة ترخيص معاصر الزيتون، للمعاصر التي لم تستكمل إجراءاتها لهذا الموسم، في محافظات المملكة كافة.

وقال مدير مديرية الزيتون في وزارة الزراعة المهندس أسامة قطان، في تصريح اليوم الجمعة، إن قرار تمديد فترة تجديد ترخيص معاصر الزيتون، بدأ منذ الأول من شهر تشرين الأول الحالي وسينتهي مع نهاية دوام يوم التاسع من الشهر الحالي، علما أن المدة الفعلية كانت سابقًا تنتهي في 30 أيلول الشهر الماضي.


وأوضح قطان، أن قرار تمديد فترة تجديد تراخيص معاصر الزيتون، جاء للمعاصر التي لم تستكمل إجراءاتها لهذا الموسم، ونظرا لقرب موسم عصر الزيتون.

 
 
ا

ل

ل

ل

ل

ل

