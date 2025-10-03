7550 خريجا من معهد مهني عجلون منذ تأسيسه

وقال مدير معهد تدريب مهني عجلون المهندس معتصم القضاة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعهد يعمل بكامل طاقته التشغيلية، مشيراً إلى استقبال أكثر من 300 متدرب ومتدربة خلال شهر أيلول الحالي، فيما بلغ إجمالي خريجيه منذ التأسيس وحتى اليوم أكثر من 7550 متدرباً ومتدربة.
وبين أن المعهد يضم 16 مشغلاً تدريبياً أبرزها مشغل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) إضافة إلى مشاغل متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، مؤكداً أن هذه التخصصات تواكب التوجيهات الملكية التي تحث على استشراف المستقبل وربط التعليم بالتشغيل.
وأوضح القضاة أن المعهد يشهد إقبالاً واسعاً من الذكور والإناث على حد سواء بفضل الكادر التدريبي المؤهل فنياً وعلمياً، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة تتراوح أعمارها بين 18 و35 عاماً، حيث يوفر لهم المعهد حوافز وتسهيلات أبرزها بدل تنقلات ومزاولة مهنة والتأمين ضد إصابات العمل فضلاً عن التشبيك مع القطاع الخاص لتأمين فرص عمل مباشرة بعد انتهاء التدريب.
وأشار إلى أن عجلون تحتضن ما يزيد عن 250 قصة نجاح ريادية لخريجي المعهد الذين تمكنوا من إطلاق مشاريع خاصة أسهمت في تعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
