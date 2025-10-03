آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية

وأضاف السرحان في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هنالك مشروع تأهيل وصيانة لموقع الفدين الأثري ضمن قصبة لواء المفرق بكلفة 50 ألف دينار من موازنة مجلس محافظة المفرق، لافتا إلى أن أعمال المشروع الذي يتم تنفيذه على مدى 6 أشهر شملت الصيانة واستدامة الموقع والترميم الوقائي و"التكحيل" وإزالة الحشائش والنظافة إلى جانب ترميم المسجد والحمام الأموي وتأهيل السياج المحيط في الموقع وتوريد لوحات تعريفية لمساعدة الزائرين.
وأوضح أن هنالك مشروعا آخر ينفذ في منطقة حيان المشرف بكلفة 15 ألف دينار، مشيرا إلى أنه تم إجراء دراسات ووضع خطط فنية قبل عملية تنفيذ المشروع، وأن أعمال المشروع شملت الترميم والصيانة، لا سيما في مبنى كنيسة عبيدة وفتح مسارات داخل الموقع، وخاصة أنه يحتوي على حجارة متناثرة بداخله.
وأوضح أن هنالك مشروع صيانة وتأهيل وتطوير لموقع أم الجمال الأثري بكلفة مالية تبلغ 25 ألف دينار، لافتا إلى أهمية المشروع خصوصا بعد إدراج الموقع ضمن لائحة التراث العالمي ما يتطلب بذل جهود كبيرة في مجال تطويره.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
قرار صادر عن وزارة الزراعة بشأن معاصر الزيتون
-
المستقلة للانتخاب تؤكد استعدادها لدعم السوريين في إجراء انتخاباتهم
-
7550 خريجا من معهد مهني عجلون منذ تأسيسه
-
إربد: اختتام أعمال مدرسة حقلية للريفيات في زراعة الطيبة حول الزراعة المستدامة
-
محافظ جرش: لجان رقابية وجولات ميدانية استعدادا لموسم الزيتون
-
عجلون: مطالب بتوسيع الزراعات الحديثة في المحافظة