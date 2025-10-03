"الأونروا": الوصول إلى الغذاء والماء ومقومات الأمان ما زال محدودًا في غزة

وأشارت الوكالة، في منشور على منصة (إكس) اليوم الجمعة، إلى أن الوصول إلى الغذاء والماء ومقومات الأمان ما زال محدودًا.
وطالبت الوكالة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع.
