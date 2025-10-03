الجمعة 2025-10-03 04:46 م
 

"الأونروا": الوصول إلى الغذاء والماء ومقومات الأمان ما زال محدودًا في غزة
الجمعة، 03-10-2025 04:38 م
الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر في قطاع غزة في ظروف إنسانية صعبة، وما يترتب على ذلك من تكاليف باهظة.اضافة اعلان


وأشارت الوكالة، في منشور على منصة (إكس) اليوم الجمعة، إلى أن الوصول إلى الغذاء والماء ومقومات الأمان ما زال محدودًا.

وطالبت الوكالة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع.
 
 
