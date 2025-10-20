الإثنين 2025-10-20 10:39 م
 

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل على واجهتها الشمالية

الإثنين، 20-10-2025 09:32 م
الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الاثنين، محاولتي تسلل منفصلتين على واجهتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها، حيث أحبطت محاولة تسلل أربعة أشخاص، ومحاولة تسلل شخص عبر قارب قادم من الأراضي السورية حاول العبور بطريقة غير مشروعة عبر سد الوحدة .اضافة اعلان


حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
