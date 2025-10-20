المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل على واجهتها الشمالية

حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
مهم لمربي المواشي في الطفيلة
-
جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن
-
استراتيجية أردنية لتحويل ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي إلى سلوك مجتمعي دائم
-
ناجح صوالحة يكتب: المطلوب العودة لهموم الناس
-
رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بدور الأردن في ترسيخ استقرار المنطقة
-
وزارة البيئة تطلق المرحلة الخامسة من الحملة الوطنية للنظافة العامة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الزعبي والحوارات
-
إضاءة الخزنة في البترا باللون الوردي