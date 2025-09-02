الثلاثاء 2025-09-02 02:25 م
 

"المواصفات": التوسع بمجالات الفحوصات المخبرية خاصة المتعلقة بالمنتجات الحلال

الثلاثاء، 02-09-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   قالت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، إن المؤسسة تتجه إلى تطوير الإطار التشريعي والفني، بما يضمن تعزيز جودة المنتجات وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأضافت الزهير، في حديث لها خلال منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن المؤسسة تعمل على إصدار “نظام سلامة المنتجات” تنفيذاً لسياسة الجودة الوطنية، من خلال وضع تشريعات خاصة بالمعايير الوطنية للسلامة الفنية.


وبينت أنه سيتم التوسع في مجالات الفحوصات المخبرية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الحلال.


وأوضحت الزهير أن المؤسسة تتجه إلى توسيع نطاق الوقاية المترولوجية ليشمل أدوات القياس الطبية وعدادات شحن السيارات الكهربائية في محطات الشحن.


وأكدت الزهير أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز ثقة المستهلك، وحماية الصحة العامة والبيئة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع جودة المنتجات والخدمات.


ولفتت إلى أن المؤسسة حصلت على الاعتراف من المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) مما يُعزّز الموثوقية في شهادات الاعتماد الصادرة عن المؤسسة.

 
 
