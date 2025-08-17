المومني: خدمة العلم تعود بصيغة جديدة لصقل شخصية الشباب الأردني

وأوضح المومني أن البرنامج الوطني الجديد يسعى إلى إعداد المزيد من الشباب الأردني المنضبط والمُرتبط بأرضه، من خلال منظومة متكاملة تُعيد الروح إلى مفهوم الخدمة الوطنية.
وبيّن أن البرنامج سيبدأ بتطبيقه على مجموعة من الشباب في عام 2026، ليشكّلوا الدفعة الرابعة والخمسين من دفعات الخدمة الإلزامية، مع التوجّه إلى التوسّع التدريجي في الأعوام اللاحقة، ضمن إطار تنظيمي وخطة سيتم الإعلان عن تفاصيلها يوم غد الإثنين، خلال مؤتمر صحفي يُعقد في دار رئاسة الوزراء.
وأكد المومني أن برنامج خدمة العلم، بصيغته الجديدة، يهدف إلى صقل شخصية الشباب الأردني بدنياً وفكرياً وثقافياً، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانضباط والصبر والعمل الجماعي، عبر الانخراط في بيئة مؤسسة الجيش الأردني بما تمثله من قيم وطنية راسخة وتاريخ مشرف.
