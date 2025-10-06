المومني: موقف الأردن مشرف بالتأكيد على أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها

05:25 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن وسوريا، وأهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، لا سيما في مجالات مكافحة المعلومات الزائفة والمضللة، وتبادل الخبرات بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي المهني. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال لقائه الاثنين في مقر وزارة الاتصال الحكومي في عمّان وفد وكالة الأنباء السورية (سانا) برئاسة مديرها العام زياد المحاميد، عقب توقيع اتفاقية تعاون إعلامي بين الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بحضور الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة والمديرة العامة لوكالة الأنباء الأردنية فيروز المبيضين.



ورحب المومني في مستهل اللقاء بوفد وكالة (سانا)، مباركًا توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون الإعلامي العربي المشترك، مؤكدًا أن الخطوة تشكل محطة مهمة في مسار بناء جسور من التواصل المهني وتبادل الخبرات في المجالات الإعلامية والفنية والتقنية، بما يعزز التكامل الإعلامي بين المؤسسات الرسمية في البلدين.



وأشار المومني إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود في مواجهة المعلومات الزائفة والإشاعات، مشددًا على أن الوعي الإعلامي خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل والمحتوى الموجَّه، وأن التعاون الأردني - السوري في هذا المجال يعكس إدراكًا مشتركًا لخطورة هذه الظاهرة وأثرها على المجتمعات العربية.



وأكد المومني أن العلاقات الأردنية - السورية كانت وما زالت محكومة بروابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك، مشيرًا إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني دائمة ومستمرة تجاه تعزيز التعاون مع الأشقاء في سوريا في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الأردن كان وسيبقى داعمًا لجهود الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها وأمنها.



وقال: "نؤكد موقفنا التاريخي والثابت من وحدة الأراضي السورية واستقرارها، فذلك مبدأ عربي وأردني أصيل، ومصلحة جماعية، وعلينا جميعًا أن نتكاتف دعمًا لسوريا وشعبها".



وأضاف أن الأردنيين يفخرون بموقف بلدهم الداعم لسوريا ويعتزون بسياسة الأردن الثابتة والمتزنة في التعامل مع أزمات المنطقة، مشددًا على التزام الأردن بموقفه المتسق مع القانون الدولي فيما يتعلق بالعودة الطوعية للاجئين السوريين ودعم جميع الخيارات الوطنية للشعب السوري في تقرير مستقبلهم السياسي بما يليق بتاريخهم وحضارتهم.



المحاميد أشاد بمواقف الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لسوريا، وجهوده المتواصلة في دعم عودتها إلى محيطها العربي، مؤكدًا أن الاتفاقية الموقعة مع (بترا) تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين الجانبين.



وأشار إلى أهمية بناء شراكات إعلامية عربية تسهم في الحد من انتشار الإشاعات والمعلومات المضللة وتعزز ثقة الجمهور بالمؤسسات الإعلامية الرسمية وتدعم حضور الإعلام العربي في المشهد الدولي.



وقالت المبيضين إن الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات التدريب الإعلامي والتقني وتبادل المواد الصحفية والإخبارية والتنسيق في جهود مواجهة الإشاعات والمعلومات المضللة، مؤكدة أن الاتفاقية تجسد روح التكامل العربي في المجال الإعلامي وتفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات الإعلامية بين البلدين الشقيقين، بما يواكب تطورات المشهد الإعلامي الحديث ويرسخ المهنية والموضوعية في العمل الصحفي.



وأكد النوايسة خلال اللقاء جاهزية الوزارة التامة لدعم أي جهود مشتركة بين الجانبين في المجال الإعلامي، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكات الإعلامية العربية القائمة على تبادل المعرفة والخبرة، بما يسهم في تطوير المحتوى الإعلامي المهني والموثوق ويعزز حضور الإعلام الرسمي كمصدر أساسي للمعلومة الدقيقة.



وفي ختام اللقاء، شدد المومني على أهمية تسليط الضوء على مجالات التعاون المختلفة بين الأردن وسوريا وإبرازها للرأي العام تعميقًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق الإعلامي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الرسالة الإعلامية العربية القائمة على الصدق والمصداقية والمسؤولية الوطنية.