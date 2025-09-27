السبت 2025-09-27 04:08 م
 

المومني يكشف عن مشاريع مائية كبيرة في العقبة

العقبة
 
السبت، 27-09-2025 02:49 م
الوكيل الإخباري- أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، عن مشاريع وزارة المياه والري في محافظة العقبة.اضافة اعلان


قال المومني إن الوزارة تعمل على عدة مشاريع، ومن أبرزها مشروع تحسين نظام المياه المستصلحة للجزء الجنوبي من المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة (ومن المتوقع أن يوفر هذا النظام ما يقارب 3 ملايين متر مكعب من مياه الشرب سنويًا)، كما سيشمل المشروع إنشاء خزانات بسعة 5000 و7000 متر مكعب.

وأوضح أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع تنموية ومائية، تشمل إنشاء منطقة تنموية جديدة، ومشروع ري شمال رحمة وتوسعة شبكاته، إلى جانب خزانين جديدين في القويرة ورحمة، وشبكات مياه متفرقة في قطر – وادي عربة.

ووفق المومني، تتضمن الخطة مشاريع لتخفيض الفاقد المائي، وتوريد آليات ومعدات لصيانة الشبكات وكشف التسربات، وصيانة محطات التحلية، إضافة إلى الإشراف على تحسين نظام المياه المستصلحة في جنوب العقبة، بما يعزز البنية التحتية ويخدم التنمية والاستثمار في المنطقة.
 
 
