المومني يكشف عن مشاريع مائية كبيرة في العقبة

قال المومني إن الوزارة تعمل على عدة مشاريع، ومن أبرزها مشروع تحسين نظام المياه المستصلحة للجزء الجنوبي من المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة (ومن المتوقع أن يوفر هذا النظام ما يقارب 3 ملايين متر مكعب من مياه الشرب سنويًا)، كما سيشمل المشروع إنشاء خزانات بسعة 5000 و7000 متر مكعب.
وأوضح أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع تنموية ومائية، تشمل إنشاء منطقة تنموية جديدة، ومشروع ري شمال رحمة وتوسعة شبكاته، إلى جانب خزانين جديدين في القويرة ورحمة، وشبكات مياه متفرقة في قطر – وادي عربة.
ووفق المومني، تتضمن الخطة مشاريع لتخفيض الفاقد المائي، وتوريد آليات ومعدات لصيانة الشبكات وكشف التسربات، وصيانة محطات التحلية، إضافة إلى الإشراف على تحسين نظام المياه المستصلحة في جنوب العقبة، بما يعزز البنية التحتية ويخدم التنمية والاستثمار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
نتائج القبول الموحد في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية اليوم
-
الحكومة توافق على أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية
-
الحكومة: البدء بمشروع سكة حديد الأردن قريبا والانتهاء منه في 2029
-
الحكومة تعفي المركبات العمومية في العقبة من رسوم الترخيص بنسبة 50%
-
المومني: العقبة تشكل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية الوطنية
-
حسان: الأردنيون يقفون مع الشعب الفلسطيني.. ونحن نسجل بطولاتنا بهدوء
-
حسان: العقبة ستكون منطلقا لأهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية
-
مؤتمر صحفي الساعة 2:30 للإعلان عن قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته في العقبة