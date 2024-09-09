المياه توقع منحة دعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

وبحسب بيان صحفي، لوزارة المياه والري، قال أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، ان هذا الدعم سيسهم في تبني سياسة إحلال المياه المستصلحة الخارجة من محطات التنقية محل المياه العذبة لاستخدامها في قطاعات متعددة (زراعية وصناعية) ضمن الجهود المتواصلة لتأمين كميات مياه إضافية من المياه المعالجة لغايات الزراعة المقيدة والصناعة.
وأكد ضرورة تعزيز المصادر المائية واتخاذ جميع السبل للمحافظة على المياه وتأمين مصادر بديلة يمكن استغلالها للزراعة ضمن خطط سلطة المياه لتطوير المنظومة المائية، وكذلك للري ودعم المزارعين وخلق كل الظروف المناسبة كونهم احد الركائز الاقتصادية للبلاد لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة.
وأشار الدويري إلى أن سلطة المياه تقوم بتطبيق خطة احترازية في جميع منشآت معالجة مياه الصرف الصحي وتطبق أعلى المعايير التي تضمن تحقيق رقابة صارمة ودورية على نوعية المياه المعالجة في جميع محطات الصرف الصحي بجميع أنواعها الجرثومية والكيميائية وغيرها، إضافة الى تطبيق خطة مأمونية مياه الشرب وفق أفضل المواصفات المعمول بها إقليميا وعالميا، وكذلك برنامج متابعة نوعية المياه والمياه المعالجة ومراقبة المصادر المختلفة.
وبين أن لدى سلطة المياه 33 محطة مياه لمعالجة مياه الصرف الصحي تطبق برامج صارمة، وكذلك برامج رقابية مشددة لضمان توافقها مع المواصفة القياسية للمياه المستصلحة رقم 893 لعام 2006، موضحا أن المشروع يهدف على المدى الطويل إلى تحسين إدارة استخدام المياه المستصلحة الخارجة من محطات التنقية لمصدر بديل عن المياه العذبة ما سيسهم برسم ودعم الاستراتيجية المائية.
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