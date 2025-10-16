المياه: ضبط اعتداءات جديد في منطقة عين الباشا

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات كبيرة في منطقة لواء عين الباشا على خط مياه ناقل رئيسي لتزويد مزارع ومصنع مهجور يبيع مياه صهاريج مخالفة وخزان كبير على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات الشرب.

وأوضحت سلطة المياه في بيان صحفي، أنه تم ضبط اعتداءات على الخطوط الرئيسية، وجرى فصل الخطوط وإعادة تصويب الوضع، وإجراء الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات .