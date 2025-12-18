المياه : مشاريع للطاقة الشمسية توفر 8 ملايين دينار سنويا

واعرب الوزير عن الشكر والتقدير إلى كل من الاتحاد الأوروبي EU والبنك الأوروبي للتنمية EBRD لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع المياه في خفض كلف التشغيل وتحسين الخدمة للمواطنين واستدامة خدمات المياه ، و تعزيز البيئة المحلية من خلال تقليل انبعاث الغازات الدفيئة و توفير مصدر نظيف للطاقة وفرص عمل بما يحقق التنمية المستدامة.
