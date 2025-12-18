الخميس 2025-12-18 12:13 م

المياه : مشاريع للطاقة الشمسية توفر 8 ملايين دينار سنويا

دشن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في محطة الزارة- ماعين بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بيير-كريستوف تشاتزيسافس وحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان
جانب من التدشين
الخميس، 18-12-2025 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   دشن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في محطة الزارة- ماعين بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بيير-كريستوف تشاتزيسافس وحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا م. محمد العوران وممثلي البنك الأوروبي للتنمية EBRD بقدرة 1 ميجا واط وإنتاج سنوي 2,6 جيجا واط بقيمة 1,2 مليون دينار ممولة كمنحة من الاتحاد الأوروبي EU والبنك الأوروبي للتنمية EBRD ،حيث سيعمل على توفير ربع مليون دينار سنويا من كلف التشغيل لصالح شركة مياه الأردن-مياهنا، ضمن مشاريع الطاقة المتجددة التي دشنتها بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية EBRD بقيمة 30 مليون يورو  في الديسي بقدرة 24 ميغا واط وإنتاج سنوي 80 جيجا واط لتزويد مصادر المياه وخفض كلف التشغيل بقيمة 8 ملايين دينار سنويا . 

اضافة اعلان


واعرب الوزير عن الشكر والتقدير  إلى كل من الاتحاد الأوروبي EU والبنك الأوروبي للتنمية EBRD لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع المياه في خفض كلف التشغيل وتحسين الخدمة للمواطنين واستدامة خدمات المياه ، و تعزيز البيئة المحلية من خلال تقليل انبعاث الغازات الدفيئة و توفير مصدر نظيف للطاقة وفرص عمل بما يحقق التنمية المستدامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اى

منوعات ساحل هرمز الإيراني يتحول إلى لون الدماء - فيديو

تزينت عمان بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب الوطني لكرة القدم، قبيل ساعات من مباراة النشامى أمام المنتخب المغربي الشقيق، التي تقام عند السابعة من مساء اليوم، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة،

أخبار محلية عمان تتزين بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب قبيل نهائي كأس العرب

ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى

أخبار محلية ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى

22

منوعات مصرع سائح أسترالي بحادث غريب داخل مطعم في بوكيت

دشن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في محطة الزارة- ماعين بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بيير-كريستوف تشاتزيسافس وحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان

أخبار محلية المياه : مشاريع للطاقة الشمسية توفر 8 ملايين دينار سنويا

علم لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب اللبناني

ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا

ندوة حوارية في العلوم التطبيقية

أخبار الشركات ندوة حوارية في العلوم التطبيقية تناقش آفاق التحديث السياسي في ضوء خطاب العرش السامي



 






الأكثر مشاهدة