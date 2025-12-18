المياه : مشاريع للطاقة الشمسية توفر 8 ملايين دينار سنويا

الوكيل الإخباري- دشن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في محطة الزارة- ماعين بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بيير-كريستوف تشاتزيسافس وحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا م. محمد العوران وممثلي البنك الأوروبي للتنمية EBRD بقدرة 1 ميجا واط وإنتاج سنوي 2,6 جيجا واط بقيمة 1,2 مليون دينار ممولة كمنحة من الاتحاد الأوروبي EU والبنك الأوروبي للتنمية EBRD ،حيث سيعمل على توفير ربع مليون دينار سنويا من كلف التشغيل لصالح شركة مياه الأردن-مياهنا، ضمن مشاريع الطاقة المتجددة التي دشنتها بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية EBRD بقيمة 30 مليون يورو في الديسي بقدرة 24 ميغا واط وإنتاج سنوي 80 جيجا واط لتزويد مصادر المياه وخفض كلف التشغيل بقيمة 8 ملايين دينار سنويا .

اضافة اعلان