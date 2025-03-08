المياه: 8 ملايين م3 خزنتها السدود والحفائر الصحراوية بالمنخفض الأخير

وبينت ان الكميات الداخلة تركزت في سد الموجب الذي دخله 4,5 مليون متر مكعب حيث وصل الى 18 مليون م3 بنسبة تخزين 74 % ، وسد الوالة 2,5 مليون متر مكعب ليرتفع الى 4,4 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 17 % وسد الوحيدي في معان 750 الف متر مكعب وتوزعت باقي الكمية على مختلف الحفائر الصحراوية والسدود باستثناء زرقاء ماعين / مأدبا .
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