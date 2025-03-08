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المياه: 8 ملايين م3 خزنتها السدود والحفائر الصحراوية بالمنخفض الأخير

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سد صحراوي
 
السبت، 08-03-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن ان الامطار الأخيرة تركزت في المناطق الشرقية والجنوبية حيث دخل السدود والحفائر الصحراوية من الامطار وجريان الاودية خلال المنخفض الجوي الأخير 8 ملايين متر مكعب، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع  التخزين الكلي في السدود الـ 15 الرئيسية 95 مليون م3 ما نسبته 33 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3. 

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وبينت ان الكميات الداخلة تركزت في سد الموجب الذي دخله  4,5 مليون متر مكعب حيث وصل الى 18 مليون م3 بنسبة تخزين 74 % ، وسد الوالة 2,5 مليون متر مكعب ليرتفع الى 4,4 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 17 % وسد الوحيدي في معان 750 الف متر مكعب وتوزعت باقي الكمية على مختلف الحفائر الصحراوية والسدود باستثناء زرقاء ماعين / مأدبا  .

 
 
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