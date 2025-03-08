المياه: 8 ملايين م3 خزنتها السدود والحفائر الصحراوية بالمنخفض الأخير

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن ان الامطار الأخيرة تركزت في المناطق الشرقية والجنوبية حيث دخل السدود والحفائر الصحراوية من الامطار وجريان الاودية خلال المنخفض الجوي الأخير 8 ملايين متر مكعب، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع التخزين الكلي في السدود الـ 15 الرئيسية 95 مليون م3 ما نسبته 33 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

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