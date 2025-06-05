النشامى (3) في مواجهة عُمان (0) ضمن تصفيات كأس العالم

ويحضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من أرض الملعب مباراة "النشامى" ونظيره العُماني في مسقط.
وضمت قائمة النشامى للمباراة، في حراسة المرمى يزيد أبو ليلى، والدفاع: عبدالله نصيب ويزن العرب ومحمد أبو النادي وأحمد عساف، وفي الوسط عامر أبو جاموس وإبراهيم سعادة ومهند أبو طه، وفي الهجوم موسى التعمري وعلي علوان ويزن النعيمات.
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