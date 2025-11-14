الهلال الأحمر الأردني فرع الطفيلة ينظم يومًا طبيًا مجانيًا

ويتضمن اليوم الطبي تقديم الفحوصات الطبية والمعالجات لجميع الفئات العمرية، ضمن عيادات طبية، في تخصصات عدة، مع تقديم العلاجات المناسبة للمراجعين، بإشراف طاقم طبي وممرضين وفريق المتطوعين من الهلال الأحمر الأردني.
ويبدأ اليوم الطبي من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثالثة عصرا.
