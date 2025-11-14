الهلال الأحمر الأردني فرع الطفيلة ينظم يومًا طبيًا مجانيًا

الوكيل الإخباري- تنظم جمعية الهلال الأحمر الأردني فرع الطفيلة، بالتعاون مع المستشفى التخصصي، يوم غد السبت، يوما طبيا مجانيا، في قاعات مدرسة زين الشرف الثانوية للبنات في منطقة القصر، ولجميع فئات المجتمع المحلي.

ويتضمن اليوم الطبي تقديم الفحوصات الطبية والمعالجات لجميع الفئات العمرية، ضمن عيادات طبية، في تخصصات عدة، مع تقديم العلاجات المناسبة للمراجعين، بإشراف طاقم طبي وممرضين وفريق المتطوعين من الهلال الأحمر الأردني.