الإثنين 2025-10-06 09:47 م
 

الهلال الأحمر ينظم ورشة عمل تدريبية حول أدوات الذكاء الاصطناعي

ا
جانب من المشاركة بالورشة
 
الإثنين، 06-10-2025 08:10 م

الوكيل الإخباري- نظم الهلال الأحمر الأردني، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل تدريبية بعنوان "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلام"، بمشاركة عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب مجموعة من طلبة أقسام الإعلام من مختلف الجامعات.

اضافة اعلان


وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين ببرامج الهلال الأحمر الأردني ودوره الإنساني في تقديم العون والمساعدة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع المحلي واللاجئين من مختلف الجنسيات، إلى جانب تعزيز قدراتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي.


وتناولت الورشة آليات تحويل النصوص إلى رسوم بيانية ومحتوى بصري مؤثر باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات التقنية للمشاركين في إنتاج المحتوى الرقمي، بما في ذلك استخدام برامج تسجيل المقابلات وتنقية الصوت وإزالة الضوضاء.


كما اشتملت الورشة على تدريب عملي حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في كتابة القصص والمقالات الصحفية، وتصميم مواقع إلكترونية تفاعلية تسهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الأميرة رحمة ترعى افتتاح معرض فني مشترك

ا

فلسطين الاتحاد الأوروبي يعلن رغبته بالمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

ل

عربي ودولي أول عربي يتولى المنصب… المصري خالد العناني مديرا عاما لليونسكو

ل

فلسطين البيت الأبيض يكشف تفاصيل المحادثات الجارية حاليا بشأن غزة

م

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا

ا

أخبار محلية الهلال الأحمر ينظم ورشة عمل تدريبية حول أدوات الذكاء الاصطناعي

ب

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان اللواء القضاة

"منتجي الزيتون" تثبّت أجرة العصر

أخبار محلية "منتجي الزيتون" تثبّت أجرة العصر



 
 





الأكثر مشاهدة