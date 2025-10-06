الهلال الأحمر ينظم ورشة عمل تدريبية حول أدوات الذكاء الاصطناعي

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين ببرامج الهلال الأحمر الأردني ودوره الإنساني في تقديم العون والمساعدة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع المحلي واللاجئين من مختلف الجنسيات، إلى جانب تعزيز قدراتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي.
وتناولت الورشة آليات تحويل النصوص إلى رسوم بيانية ومحتوى بصري مؤثر باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات التقنية للمشاركين في إنتاج المحتوى الرقمي، بما في ذلك استخدام برامج تسجيل المقابلات وتنقية الصوت وإزالة الضوضاء.
كما اشتملت الورشة على تدريب عملي حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في كتابة القصص والمقالات الصحفية، وتصميم مواقع إلكترونية تفاعلية تسهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.
-
أخبار متعلقة
-
الأميرة رحمة ترعى افتتاح معرض فني مشترك
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان اللواء القضاة
-
"منتجي الزيتون" تثبّت أجرة العصر
-
تربية إربد تطلق فعالية "العلَم الأعلى"
-
رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري
-
537 مقترضا استفادوا من مؤسسة الإقراض في البادية الشمالية
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون