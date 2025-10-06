الهلال الأحمر ينظم ورشة عمل تدريبية حول أدوات الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- نظم الهلال الأحمر الأردني، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل تدريبية بعنوان "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلام"، بمشاركة عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب مجموعة من طلبة أقسام الإعلام من مختلف الجامعات.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين ببرامج الهلال الأحمر الأردني ودوره الإنساني في تقديم العون والمساعدة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع المحلي واللاجئين من مختلف الجنسيات، إلى جانب تعزيز قدراتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي.



وتناولت الورشة آليات تحويل النصوص إلى رسوم بيانية ومحتوى بصري مؤثر باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات التقنية للمشاركين في إنتاج المحتوى الرقمي، بما في ذلك استخدام برامج تسجيل المقابلات وتنقية الصوت وإزالة الضوضاء.