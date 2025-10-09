الخميس 2025-10-09 10:34 م
 

"الوطني لحقوق الإنسان" يثمن تعميم رئيس الوزراء بدراسة توصيات تقريره السنوي

الخميس، 09-10-2025 10:27 م

الوكيل الإخباري- ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان تعميم رئيس الوزراء للمؤسسات كافة، بدراسة توصيات تقرير المركز السنوي الواحد والعشرين لعام 2024، ووضع خطة عمل للاستجابة لها وإنفاذها، وذلك ضمن مؤشرات أداء واضحة، كلّ ضمن اختصاصه.

كما ثمن المركز ببيان، اليوم الخميس، توجيه رئيس الوزراء بإيلاء هذا الأمر الأهمية اللازمة التي يستحقها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن، مؤكدًا أهمية هذا التعميم الذي يعكس اهتماماً بتوصيات المركز وولايته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.


وأشاد المركز بتضمين التعميم آليات عمل واضحة فيما يتعلق بإنفاذ توصيات المركز، تتمثل في توجيه المؤسسات ابتداءً بوضع خطة عمل واضحة لإنفاذها، كلّ في مجال اختصاصه، وتضمين خطة العمل مؤشرات أداء واضحة؛ الأمر الذي يعكس جدّية الحكومة وسعيها نحو إنفاذ توصيات المركز ومتابعتها في سياق منهجي عملي قابل للقياس والتقييم.


وأكد المركز، أن هذا التعميم يشكل مساراً هاماً لغايات إعمال توصيات المركز على أرض الواقع والواردة في تقاريره السنوية، والتي تصدر استناداً إلى المادة (12) من قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وبصورة يلمس آثارها الأفراد والمجتمع بصورة عامة، مما يؤدي إلى مزيد من النهوض بواقع حقوق الإنسان في وطننا العزيز.

 
 
