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الوطني لحقوق الإنسان يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف العالمي لحقوق الإنسان

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
الجمعة، 29-11-2024 10:08 م

الوكيل الإخباري- شارك المركز الوطني لحقوق الإنسان، ممثلاً برئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، ومفوض التعزيز الدكتور نضال مقابلة، في اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الجمعة، أن المكتب التنفيذي للتحالف العالمي يتألف من 16 عضواً يمثلون اربع قارات، ويُعنى بمناقشة القضايا والموضوعات التي تهم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف.


وبين، أن هذا الاجتماع يعد فرصة مهمة لاستعراض التقدم المحرز بتنفيذ استراتيجية التحالف، وتقديم تقارير من الرؤساء الإقليميين للشبكات حول الإنجازات والتحديات والفرص المستقبلية، ويتضمن تحديثات من شركاء التحالف، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومناقشة التقرير المالي وتحديثات من اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA).


وقدمت الحاج حسن، تقريراً شاملاً عن إنجازات المنتدى الآسيوي الباسيفيكي، الذي ترأسه، ويضم 28 مؤسسة وطنية من آسيا ومنطقة الباسيفيك والمحيط الهادئ.


وأكدت، أهمية الاجتماع كمنصة لتعزيز الحوار الدولي وبناء شراكات مستدامة بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم بتعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

 
gnews

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