اليرموك تشارك في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الـ 57

الوكيل الإخباري- شاركت جامعة اليرموك من خلال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور يوسف عبيدات، في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الـ 57، الذي تستضيفه الجامعة الدولية في دولة الكويت الشقيقة.

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وقال عبيدات إن مشاركة جامعة اليرموك بهذا المؤتمر، يُجسد مكانتها كجامعة ومؤسسة أكاديمية عربية عريقة، مبينا أن هذا المؤتمر يعقد هذا العام تحت تعزيز التكامل الإقليمي والتحول الرقمي في التعليم العالي العربي، ويهدف إلى تسليط الضوء على قضايا محورية.



وبين أن من هذه القضايا تطوير منظومة التعليم العالي في العالم العربي، ودعم البحث العلمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات وتأهيل الخريجين لسوق العمل.