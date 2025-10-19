الأحد 2025-10-19 11:26 م
 

"سلامتك سيدنا".. تفاعل واسع في الأردن بعد إصابة الملك بعارض صحي

جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الأحد، 19-10-2025 10:01 م

الوكيل الإخباري - تفاعل الأردنيون مع إعلان الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأحد، عن إصابة جلالة الملك عبدالله الثاني بعارض صحي نتيجة نزلة برد (زكام).

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بعبارات الدعاء والاطمئنان على جلالته، معبرين عن صدق مشاعرهم وتمنياتهم لجلالة الملك بالشفاء العاجل وتمام العافية.

 

وعبّر آلاف المواطنين عن حبهم ووفائهم للملك، متمنين له دوام الصحة والعمر المديد.


وتنوعت المنشورات بين صور قديمة لجلالته في الميدان، ومقاطع فيديو لمواقفه الإنسانية، ورسائل محبة من مختلف المحافظات، حملت جميعها طابع القرب والود الذي يربط الأردنيين بملكهم.


وكان صرّح الطبيب الخاص لجلالة الملك، الدكتور رامي فراج أن صحة جلالة الملك جيدة، بحمد ﷲ، ويحتاج إلى قسط بسيط من الراحة.

 
 
