انتخاب الهيئة الإدارية لمؤسسة إعمار عجلون بالتزكية

وأعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز لانتخابات الهيئة الإدارية للمؤسسة، ملكي بني عطا، عن اختيار صهيب القضاة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، وغادة عناب نائبًا أول للرئيس، وفهيم الصمادي نائبًا ثانيًا للرئيس، والدكتور جمعة القريشات أمينًا للسر، وسمير شويات أمينًا للصندوق.
وضمّت الهيئة الإدارية: عيسى بعارة، وباعث الربضي، وفارس الشقاح، ومحمد الفارس كأعضاء، بالإضافة إلى وصفي الزغول كعضو احتياط أول، وعلي عقلة كعضو احتياط ثانٍ.
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