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انتخاب الهيئة الإدارية لمؤسسة إعمار عجلون بالتزكية

الهيئة الإدارية لمؤسسة إعمار عجلون
الهيئة الإدارية لمؤسسة إعمار عجلون
السبت، 30-11-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري-   انتخبت الهيئة العامة لمؤسسة إعمار عجلون، بالتزكية، رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للمؤسسة للأعوام الأربعة المقبلة.

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وأعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز لانتخابات الهيئة الإدارية للمؤسسة، ملكي بني عطا، عن اختيار صهيب القضاة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، وغادة عناب نائبًا أول للرئيس، وفهيم الصمادي نائبًا ثانيًا للرئيس، والدكتور جمعة القريشات أمينًا للسر، وسمير شويات أمينًا للصندوق.


وضمّت الهيئة الإدارية: عيسى بعارة، وباعث الربضي، وفارس الشقاح، ومحمد الفارس كأعضاء، بالإضافة إلى وصفي الزغول كعضو احتياط أول، وعلي عقلة كعضو احتياط ثانٍ.

 
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