انخفاض عدد مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 2% حتى نهاية العام الماضي

وأظهرت المؤشرات أن عدد أسطول مركبات التطبيقات الذكية انخفض في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 2%، ووصل إلى 11864 مركبة تتبع 4 شركات.
وسجل عدد مركبات التكسي الأصفر ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 5322 مركبة، تتبع 130 مكتب تكسي ضمن اختصاص هيئة النقل البري.
كما ارتفع عدد المركبات فئة "متوسط عمومي" إلى 3717 مركبة خلال الفترة ذاتها، وبنسبة 1.8% عن العدد المسجل في نهاية الربع الرابع من 2024.
فيما انخفض عدد مركبات السرفيس العمومي إلى 998 مركبة خلال فترة المقارنة.
وسجل عدد الحافلات العمومية ضمن اختصاص الهيئة، زيادة بنسبة 5% في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 838 حافلة.
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