انطلاق فعاليات الأيام العلمية الدولية في الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- انطلقت في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، فعاليات الأيام العلمية الدولية التي نظمتها كلية علوم الرياضة في الجامعة تحت شعار "آخر المستجدات العلمية في الرياضة التنافسية والصحية""برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، ومشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في القطاع الرياضي من مختلف الجامعات المحلية والعربية والعالمية من 20 دولة حول العالم.

اضافة اعلان



وتعد الأيام العلمية الدولية منصة دولية يجتمع تحت مظلتها الخبراء والباحثون وصناع القرار والرياضيون وطلبة الدراسات العليا لمناقشة أبرز القضايا والبحوث العلمية وآخر المستجدات العلمية الحديثة للرياضة الصحية والتنافسية، إلى جانب نشر وغرس الثقافة الرياضية في جيل الشباب وبناء قدراتهم ومعارفهم والأثر الإيجابي للرياضة في التنمية المستدامة.