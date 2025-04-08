الثلاثاء 2025-04-08 10:20 م
 

انطلاق فعاليات الأيام العلمية الدولية في الجامعة الأردنية

الجامعة الاردنية
الجامعة الأردنية
 
الثلاثاء، 08-04-2025 08:51 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، فعاليات الأيام العلمية الدولية التي نظمتها كلية علوم الرياضة في الجامعة تحت شعار "آخر المستجدات العلمية في الرياضة التنافسية والصحية""برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، ومشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في القطاع الرياضي من مختلف الجامعات المحلية والعربية والعالمية من 20 دولة حول العالم.

اضافة اعلان


وتعد الأيام العلمية الدولية منصة دولية يجتمع تحت مظلتها الخبراء والباحثون وصناع القرار والرياضيون وطلبة الدراسات العليا لمناقشة أبرز القضايا والبحوث العلمية وآخر المستجدات العلمية الحديثة للرياضة الصحية والتنافسية، إلى جانب نشر وغرس الثقافة الرياضية في جيل الشباب وبناء قدراتهم ومعارفهم والأثر الإيجابي للرياضة في التنمية المستدامة.


وتهدف الفعاليات الممتدة على مدار يومين إلى تشجيع الطلبة على الاطلاع والمشاركة فيها، وتمكينهم في مجال البحث العلمي لإيجاد حلول تسهم في تعزيز الأداء الرياضي، ونشر الثقافة الرياضية، وتعزيز التعاون البحثي الدولي، وايجادج فرص جديدة للمشاريع البحثية المشتركة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من عمليات المساندة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الوسطى تساند في إخماد حريق بأحد المصانع في الموقر

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين أوامر الاحتلال بإغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس

بن غفير

فلسطين بن غفير: لا خيار سوى إصلاح النظام القضائي

نتنياهو وبار

فلسطين المحكمة العليا بإسرائيل: أصدرنا أمرا بمنع إقالة رئيس الشاباك

غزة

فلسطين 7 شهداء جراء قصف الاحتلال في خانيونس

جندي احتياط اسرائيلي

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: جنود احتياط يهددون بالتوقف عن الخدمة إذا أقيل بار

الكعبة المشرفة

عربي ودولي السعودية تحدد آخر موعد لدخول المعتمرين

الجامعة الاردنية

أخبار محلية انطلاق فعاليات الأيام العلمية الدولية في الجامعة الأردنية



 
 





الأكثر مشاهدة