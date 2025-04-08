انطلاق فعاليات الأيام العلمية الدولية في الجامعة الأردنية

وتعد الأيام العلمية الدولية منصة دولية يجتمع تحت مظلتها الخبراء والباحثون وصناع القرار والرياضيون وطلبة الدراسات العليا لمناقشة أبرز القضايا والبحوث العلمية وآخر المستجدات العلمية الحديثة للرياضة الصحية والتنافسية، إلى جانب نشر وغرس الثقافة الرياضية في جيل الشباب وبناء قدراتهم ومعارفهم والأثر الإيجابي للرياضة في التنمية المستدامة.
وتهدف الفعاليات الممتدة على مدار يومين إلى تشجيع الطلبة على الاطلاع والمشاركة فيها، وتمكينهم في مجال البحث العلمي لإيجاد حلول تسهم في تعزيز الأداء الرياضي، ونشر الثقافة الرياضية، وتعزيز التعاون البحثي الدولي، وايجادج فرص جديدة للمشاريع البحثية المشتركة.
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