انطلاق فعاليات التمرين المشترك جبل/ 6 مع القوات الفرنسية

الوكيل الإخباري- انطلقت أمس الاثنين، فعاليات التمرين التعبوي المشترك جبل/ 6 الذي تنفذه كتيبة التدخل السريع المغاوير/61، احدى وحدات لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، بمشاركة فريق من القوات الخاصة الفرنسية بحضور قائد اللواء.

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ويهدف التمرين الذي يستمر لأربع أسابيع إلى تدريب المشاركين على التنسيق المشترك والاستجابة الفورية لأي طارئ، والقدرة على التعامل مع جميع الظروف والتحديات التي تفرضها طبيعة الموقف، بما يضمن قدرة الفرق على اتخاذ القرارات السريعة والفعّالة.



ويشتمل التمرين على فعاليات القتال في المناطق الجبلية، نقل المهمات والذخائر بواسطة العبّارات الهوائية، عمليات الإنزال عن المقاطع الصخرية، التسلق الحر، عمليات الإخلاء الطبي الأرضي في المناطق الجبلية، إعادة التزويد اللوجستي، واستخدام عناصر الاستطلاع والقناصين في البيئة الجبلية.