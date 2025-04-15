انطلاق فعاليات التمرين المشترك جبل/ 6 مع القوات الفرنسية

ويهدف التمرين الذي يستمر لأربع أسابيع إلى تدريب المشاركين على التنسيق المشترك والاستجابة الفورية لأي طارئ، والقدرة على التعامل مع جميع الظروف والتحديات التي تفرضها طبيعة الموقف، بما يضمن قدرة الفرق على اتخاذ القرارات السريعة والفعّالة.
ويشتمل التمرين على فعاليات القتال في المناطق الجبلية، نقل المهمات والذخائر بواسطة العبّارات الهوائية، عمليات الإنزال عن المقاطع الصخرية، التسلق الحر، عمليات الإخلاء الطبي الأرضي في المناطق الجبلية، إعادة التزويد اللوجستي، واستخدام عناصر الاستطلاع والقناصين في البيئة الجبلية.
ويأتي التمرين ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بالتعاون مع جيوش شقيقة وصديقة، لتبادل الخبرات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية إضافة الى تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم في مواجهة التحديات المختلفة.
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