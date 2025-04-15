الثلاثاء 2025-04-15 01:15 م
 

انطلاق فعاليات التمرين المشترك جبل/ 6 مع القوات الفرنسية

ل
جانب من الفرق المشاركة بالتدريب
 
الثلاثاء، 15-04-2025 11:21 ص

الوكيل الإخباري- انطلقت أمس الاثنين، فعاليات التمرين التعبوي المشترك جبل/ 6 الذي تنفذه كتيبة التدخل السريع المغاوير/61، احدى وحدات لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، بمشاركة فريق من القوات الخاصة الفرنسية بحضور قائد اللواء.

اضافة اعلان


ويهدف التمرين الذي يستمر لأربع أسابيع إلى تدريب المشاركين على التنسيق المشترك والاستجابة الفورية لأي طارئ، والقدرة على التعامل مع جميع الظروف والتحديات التي تفرضها طبيعة الموقف، بما يضمن قدرة الفرق على اتخاذ القرارات السريعة والفعّالة.


ويشتمل التمرين على فعاليات القتال في المناطق الجبلية، نقل المهمات والذخائر بواسطة العبّارات الهوائية، عمليات الإنزال عن المقاطع الصخرية، التسلق الحر، عمليات الإخلاء الطبي الأرضي في المناطق الجبلية، إعادة التزويد اللوجستي، واستخدام عناصر الاستطلاع والقناصين في البيئة الجبلية.


ويأتي التمرين ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بالتعاون مع جيوش شقيقة وصديقة، لتبادل الخبرات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية إضافة الى تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم في مواجهة التحديات المختلفة.

 
gnews

أحدث الأخبار

فلا

منوعات بينهم طفلان.. عائلة عُثر عليها مشنوقة داخل المنزل في الهند

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الإجتماعية تشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025 في بيروت

حالات اختناق في العراق بسبب "العاصفة الحمراء"

عربي ودولي مئات حالات الاختناق بسبب العاصفة الرملية الحمراء بالعراق

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

ع6

منوعات شاب كيني يتعلّق بمروحية خلال حفل زفاف ويثير الذعر بين الحضور! (فيديو)

عجلون

أخبار محلية عجلون تتزين ابتهاجاً باليوم الوطني للعلم الأردني

وفد أميركي يزور مدينة البترا الأثرية

أخبار محلية وفد أميركي يزور مدينة البترا الأثرية

ب

عربي ودولي الحرس الثوري: قدراتنا الدفاعية خط أحمر ولا مجال للتفاوض عليها



 
 





الأكثر مشاهدة