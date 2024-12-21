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انطلاق فعاليات مؤتمر الزرقاء الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
السبت، 21-12-2024 05:32 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت، اليوم السبت، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، فعاليات مؤتمر الزرقاء الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي حمل شعار "إعاقتي رمز تميزي"، برعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود.

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وشهد المؤتمر، الذي نظمته جمعية حمام المدينة الخيرية وجمعية الحكمة للتنمية الاجتماعية وملتقى الكرامة الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، حضور رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة، ومدير الثقافة محمد الزعبي، وجمع من الإعلاميين وممثلي المجتمع المحلي.


وأكد أبو قاعود أن المؤتمر ينعقد بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وانسجامًا مع توجيهات الملك عبد الله الثاني التي تركز على ذوي الإعاقة والاهتمام بهم، حيث يحظون برعاية واهتمام خاصين من قبل جلالته.

 
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