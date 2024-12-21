انطلاق فعاليات مؤتمر الزرقاء الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم السبت، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، فعاليات مؤتمر الزرقاء الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي حمل شعار "إعاقتي رمز تميزي"، برعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود.

اضافة اعلان



وشهد المؤتمر، الذي نظمته جمعية حمام المدينة الخيرية وجمعية الحكمة للتنمية الاجتماعية وملتقى الكرامة الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، حضور رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة، ومدير الثقافة محمد الزعبي، وجمع من الإعلاميين وممثلي المجتمع المحلي.