انطلاق فعاليات مؤتمر الزرقاء الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة

وشهد المؤتمر، الذي نظمته جمعية حمام المدينة الخيرية وجمعية الحكمة للتنمية الاجتماعية وملتقى الكرامة الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، حضور رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة، ومدير الثقافة محمد الزعبي، وجمع من الإعلاميين وممثلي المجتمع المحلي.
وأكد أبو قاعود أن المؤتمر ينعقد بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وانسجامًا مع توجيهات الملك عبد الله الثاني التي تركز على ذوي الإعاقة والاهتمام بهم، حيث يحظون برعاية واهتمام خاصين من قبل جلالته.
-
أخبار متعلقة
-
"المهندسين" تعلن عن تسهيلات للشباب للاشتراك في صندوق التقاعد
-
الفارس عبدالله شادي الحوراني يحصد لقب فارس عام 2024
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية
-
البترا تخسر قرابة 75 % من زوارها الأجانب وسلطتها تؤكد عدم التهاون بمنع المخالفات
-
تكريم الفائزين بمسابقة الأديب تيسير السبول في الطفيلة
-
اجتماع للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في مادبا
-
محافظة : الوزارة تسعى إلى تدريب 8 آلاف معلم ومعلمة أثناء الخدمة سنويا
-
وزير الزراعة: البدء بتحريج جوانب طريق العارضة مطلع عام 2025