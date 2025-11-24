انطلاق فعالية حملة "حكيمي" في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا

وتأتي هذه المبادرة استجابة لاحتياجات المرضى، من أجل تطوير مستوى الخدمات الصحية، من خلال تقليل وقت الانتظار وضمان وصول الدواء لمستحقيه في الوقت المناسب، إضافة إلى تعزيز الدقة في متابعة الوصفات الطبية.
وقال مدير مستشفى الملكة رانيا العبدلله موسى الشلبي إن البرنامج يستند إلى فكرة ربط صرف الدواء إلكترونيا بملف المريض الطبي، بحيث يتمكن المواطن من تسلّم أدويته من خلال تطبيق "حكيمي" دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة أو مراجعة أكثر من جهة، الأمر الذي يسهم في تنظيم عملية الصرف، وتقليل الازدحام، وضمان حصول المرضى على أدويتهم في الوقت المناسب ووفق الوصفات المعتمدة.
وأشار الشلبي إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى تحقيق خدمة ذكية للمريض وتقديم العيادة الافتراضية بشكل أكثر شمولية، بالإضافة إلى أن عملية فرز المرضى ستتم حسب الحالات ليتم خدمتهم بشكل أسرع وإيصال المعلومة الطبية بشكل مستمر ودوري.
