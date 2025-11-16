انعقاد منتدى أردني - رواندي مطلع العام المقبل في عمان

11:07 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753942 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عقدت سفارة جمهورية رواندا في الأردن مؤخرا، جلسة نقاشية في عمان لمتابعة النتائج والتوصيات التي خلص إليها منتدى رواندا – الأردن الثاني للأعمال، الذي استضافته العاصمة الرواندية كيغالي في 9 تشرين الأول الماضي. اضافة اعلان





وهدفت الجلسة التي شهدت مشاركة واسعة من قيادات القطاع الخاص الأردني ومن ممثلي غرف التجارة والصناعة وجمعيات رجال الأعمال، إلى جانب عدد من الشركاء من مختلف القطاعات، إلى تقييم مخرجات المنتدى وبحث الخطوات العملية اللازمة للتحضير لمنتدى رواندا – الأردن الثالث للأعمال، المزمع عقده في عمان مطلع العام المقبل.



وأكد السفير الرواندي جيمس نغانغو خلال الجلسة، أهمية مواصلة البناء على التقدم الكبير الذي أحرزه منتدى كيغالي، مشددا على ضرورة تحويل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة إلى شراكات عملية في قطاعات رئيسية تشمل التجارة، الاستثمار، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات والابتكار، التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية وغيرها.



واختتمت الجلسة بتأكيد التزام الجانبين بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات بما يخدم مصالح البلدين ويفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.

