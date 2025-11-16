انعقاد منتدى أردني - رواندي مطلع العام المقبل في عمان

وهدفت الجلسة التي شهدت مشاركة واسعة من قيادات القطاع الخاص الأردني ومن ممثلي غرف التجارة والصناعة وجمعيات رجال الأعمال، إلى جانب عدد من الشركاء من مختلف القطاعات، إلى تقييم مخرجات المنتدى وبحث الخطوات العملية اللازمة للتحضير لمنتدى رواندا – الأردن الثالث للأعمال، المزمع عقده في عمان مطلع العام المقبل.
وأكد السفير الرواندي جيمس نغانغو خلال الجلسة، أهمية مواصلة البناء على التقدم الكبير الذي أحرزه منتدى كيغالي، مشددا على ضرورة تحويل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة إلى شراكات عملية في قطاعات رئيسية تشمل التجارة، الاستثمار، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات والابتكار، التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية وغيرها.
واختتمت الجلسة بتأكيد التزام الجانبين بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات بما يخدم مصالح البلدين ويفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوف
-
وزيرة التنمية والسفيرة الهولندية تبحثان التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية
-
مستشفى الجامعة يحصُل على شهادة اعتماد المؤسّسات الصحيّة للمرة السابعة
-
تقدم نوعي بإنجازات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لشهر تشرين الأول
-
الأشغال: تسليم مبنى العيادات الخارجية بمستشفى معان نهاية آذار المقبل
-
وزارة المياه: ارتفاع منسوب سد الوالة بـ400 ألف م³ بعد تعرضه للجفاف
-
"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الأول الماضي
-
حسّان يوجه بدعم هيئة النزاهة حول أي قضايا تتعلق بالمستثمرين