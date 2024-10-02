ايقاف رفع الطاقة الاستيعابية لمجال تكنولوجيا المعلومات

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الوكيل الإخباري- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، تعيين الدكتور "محمد خير" أحمد أبو قديس عميدا لكلية لومينوس الجامعية التقنية لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخه. اضافة اعلان





كما قرر المجلس، إيقاف رفع الطاقات الاستيعابية الخاصة لبرامج الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT)؛ نظرًا لعدم توفر العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية لتغطية الطاقات الاستيعابية المقرة في هذه التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، وإتاحة الفرصة لمجلس الهيئة لدراسة حاجة السوق المحلي والإقليمي لخريجي هذا المجال ومدى تحقيق الخطط الدراسية للمعارف والمهارات والكفايات اللازمة، وتوفر خطة إيفاد فعالة تغطي تخصصات هذا المجال بكافة مستجداته العلمية والتكنولوجية.



ووافق المجلس على تسكين 50 تخصصًا في الكليات والكليات الجامعية المتوسطة للمسارات التالية (المحاسبة التطبيقية، التكنولوجيا المالية، الأعمال الإلكترونية، إدارة التزويد، الدعم اللوجستي، العلوم الجمركية والضريبية، التسويق الإلكتروني، إدارة الأعمال ، السكرتاريا، الريادة وإدارة الأعمال الصغيرة، ذكاء الأعمال) ضمن مؤهل الأعمال برنامج الدبلوم المتوسط على المستوى السادس في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.



وأقر المجلس، تسكين المؤهلات، الصيدلة، ودكتور في الصيدلة، في الجامعة الأردنية، وبكالوريوس، وماجستير، القانون، في جامعة آل البيت، وبكالوريوس، وماجستير، الكيمياء، وبكالوريوس، الرياضيات، في جامعة البترا، وبكالوريوس، اللغة العربية وآدابها، ومعلم صف، واللغة الانجليزية/ترجمة، واللغة الانجليزية/آدب، واللغة الفرنسية واللغة الانجليزية وآدابهما، في جامعة الزيتونة الأردنية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة الزيتونة الأردنية.



ووافق المجلس على، تسكين المؤهلات، بكالوريوس، إدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

ووافق المجلس، على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، ادارة التحول الرقمي، وبكالوريوس، نظم المعلومات الادارية، في جامعة البلقاء التطبيقية.



وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، هندسة البرمجيات، وماجستير، هندسة البرمجيات، وبكالوريوس، الادارة اللوجستية، والهندسة الطبية الحيوية، في الجامعة الألمانية الأردنية.



وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات،بكالوريوس، التغذية السريرية والحميات، في جامعة البترا، وبكالوريوس، العلاج الطبيعي، في جامعة فيلادلفيا، وادارة الاعمال، وماجستير، ادارة الاعمال الدولية، في جامعة جرش، وبكالوريوس، علوم طبية مخبرية، في جامعة جدارا.



ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، الوسائط المتعددة الرقمية، والأمن السيبراني، في كلية حطين، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، في الكلية الوطنية للتكنولوجيا، والتمريض المشارك، في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.



وأقر المجلس، الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، ادارة الموارد البشرية، في جامعة الشرق الأوسط، والعلوم الطبية المخبرية، جامعة عمان العربية، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصصي، ماجستير، علوم طبية مخبرية، في جامعة جدارا، ودبلوم متوسط، العلوم الجمركية والضريبية، في كلية الزرقاء التقنية.