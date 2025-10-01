بحث التعاون بين شباب العقبة وجمعية المتطوعين للخدمة الدولية

وأكد الحسن استعداد المديرية والمراكز الشبابية التابعة لها للتعاون مع كل جهة تولي اهتماما بالشباب وتعمل على توفير بيئة داعمة لهم، مشيرا إلى أن عمل المديرية يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب وحرصها على بناء شراكات حقيقية مع المنظمات الدولية ضمن الاتفاقيات المعتمدة من وزارة الشباب.
وقال إن هذه الشراكات تشكل رافدا استراتيجيا للعمل الشبابي وضرورة تحديد احتياجات الشباب من البرامج والأنشطة المستدامة، لضمان إتاحة فرص حقيقية أمامهم لتفعيل دورهم وبناء قدراتهم الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.
