بحث التعاون بين شباب العقبة وجمعية المتطوعين للخدمة الدولية

الوكيل الإخباري- بحث مدير شباب العقبة أحمد الحسن، مع وفد من جمعية المتطوعين للخدمة الدولية (AVSI)، ممثلا بمديرة مشروع "لننمو معا" مريام بروتو، يرافقها منسقا منطقة العقبة الخاصة سارة خاطر ومحمد الجبالي، سبل التعاون بين المديرية والجمعية، لتنفيذ تدريبات وأنشطة نوعية تهدف إلى تمكين اليافعين وتعزيز قدرتهم على التعبير عن أنفسهم في بيئات آمنة وهادفة.

وأكد الحسن استعداد المديرية والمراكز الشبابية التابعة لها للتعاون مع كل جهة تولي اهتماما بالشباب وتعمل على توفير بيئة داعمة لهم، مشيرا إلى أن عمل المديرية يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب وحرصها على بناء شراكات حقيقية مع المنظمات الدولية ضمن الاتفاقيات المعتمدة من وزارة الشباب.